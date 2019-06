Hellas, resta il rebus Matos: il club non ha deciso se riscattarlo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

HellasNews spiega, a proposito del mercato degli scaligeri che hanno conquistato la promozione tramite i playoff, che chi non è ancora sicuro di rimanere a Verona è Ryder Matos. L'Udinese ha parcheggiato in riva all’Adige il brasiliano in prestito con diritto di riscatto a favore dei gialloblù. Ancora da valutare se l’Hellas eserciterà tale diritto che scadrà a fine mese.