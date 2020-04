Hellas, rivelazione Kumbulla: "Mi sono allenato duramente. Dybala il più forte visto finora"

Difensore rivelazione dell'Hellas di Ivan Juric, Marash Kumbulla ha conquistato tutti a Verona, attirando su di sé anche l'attenzione di molti club di prima fascia. L'italo-albanese ha risposto ad alcune domande rivoltegli dai tifosi gialloblù in una diretta Instagram sul profilo ufficiale degli scaligeri, soffermandosi anche sulla stagione personale estremamente positiva: "So solo che mi sono allenato duramente, cercando di dimostrare al mister le mie qualità. Lui ha creduto molto in me, grazie a lui ho avuto l'opportunità di debuttare in Serie A. Ho provato a sfruttarla al massimo, e anche grazie ai miei compagni sono riuscito a coronare il mio sogno".

Quando hai capito che sarebbe stata una stagione importante?

"L'ho realizzato alla prima partita in Serie A. In altre stagioni avevo fatto i precampionati, partite in Coppa Italia, ma non avevo mai giocato in A. Quando ho esordito ho capito che avrei potuto ritagliarmi il mio spazio. Di titolari non ce ne sono: il mister schiera sempre chi sta meglio".

L'attaccante più forte che hai incontrato sinora?

"Dybala è stato quello più difficile da marcare. Ha una tecnica incredibile, poi è veramente rapido: se lo trovi in giornata è pressoché imprendibile".