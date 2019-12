© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Claude Adjapong non ha convinto in questi sei mesi l'Hellas Verona. Un rapporto, questo, che, secondo quanto riportato da HellaNews, potrebbe interrompersi già nel mercato di gennaio. Al suo posto sono due i giocatori finiti nel mirino della dirigenza scaligera: Federico Dimarco, classe 1997 dell'Inter e Aleksa Terzic della Fiorentina. Sempre in uscita sull'out macino Luigi Vitale che ha numerosi estimatori in Serie B