© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 20,45 è in programma la sfida fra Hellas Verona e Roma, posticipo della quattordicesima di Serie A. Juric opta per il 3-4-2-1 con Verre e Zaccagni dietro Di Carmine, Bocchetti titolare in difesa. Nella Roma fuori Zaniolo (squalificato) e Florenzi, chance da titolare per Pellegrini.

Hellas Verona (3-4-2-1)

Silvestri; Rrahmani, Gunter, Bocchetti; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine

Roma (4-2-3-1)

Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert, Dzeko