Eddie Salcedo, attaccante dell'Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Brescia, nel quale è arrivato il suo primo gol in Serie A: "Juric? Quando sono arrivato al campo la prima volta mi ha parlato e mi ha detto che se fosse stato il mio allenatore l'anno scorso all'Inter mi avrebbe menato (sorride, ndr). Cosa non è andato l'anno scorso? Cercavo sempre di migliorare ogni giorno, lui mi ha detto che non ho fatto il massimo. Voglio bene al mister, mi ha fatto esordire a 15 anni e gli devo tanto. Finalmente è arrivato il gol, spero di continuare così. Io in nazionale con Esposito? Dipende da noi. Dobbiamo essere umili e lavorare per realizzare questo sogno. Dedico il gol ai miei due nonni che sono mancati un po' di tempo fa e avrebbero voluto assistere a questo momento".