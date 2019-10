Hellas-Samp, i convocati di Di Francesco: out Linetty, Maroni e Thorsby

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Conclusa la rifinitura della Sampdoria, Eusebio Di Francesco ha diramato la lista dei convocati per l’anticipo di domani, sabato, in casa dell’Hellas Verona. Sono tre gli indisponibili per la sfida del “Bentegodi”: Karol Linetty, Gonzalo Maroni e Morten Thorsby, impegnati individualmente a Bogliasco. A seguire l’elenco dei 23 blucerchiati chiamati ad affrontare i gialloblù.

Portieri: Audero, Falcone, Seculin.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Ferrari, Murillo, Murru, Regini.

Centrocampisti: Barreto, Ekdal, Jankto, Léris, Vieira.

Attaccanti: Bonazzoli, Caprari, Gabbiadini, Quagliarella, Ramírez, Rigoni.