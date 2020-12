Hellas-Sampdoria 1-2, le pagelle: due perle di Ekdal e Verre, steccano tanti del Verona

vedi letture

Hellas Verona-Sampdoria 1-2

Le pagelle

HELLAS VERONA (di Marco Conterio)

Silvestri 6 Incolpevole su Ekdal, incolpevole su Verre. Per il resto fa un paio di discreti interventi e buona gestione tattica tra i pali ma a nulla serve.

Ceccherini 6 Le statistiche dicono che se pressato sul mancino sia vulnerabile e gli appoggi sbagliati lo dimostrano. E' però ordinato e col destro compensa. Esce per infortunio. (dal 39' Lovato 5 Errore da matita rossa sul raddoppio Doria: non sa a chi passarla, così si fa soffiare il pallone. Lontano dalla propria area, ma a difesa scoperta)

Dawidowicz 5 Il rinvio sbilenco sul vantaggio della Sampdoria è un errore sia tecnico che di concetto: la palla corta, con la squadra bassa, è un cioccolatino. (dall'88' Gunter sv)

Dimarco 5.5 Quando pennella col mancino è educato e bello da vedere. Da quella parte, però, il Doria non manca di spingere e di pungere.

Lazovic 5 Prova qualche bella sortita ma senza riuscire a essere profondamente efficace nella prima frazione. Augello lo fa rinculare più del solito. (dal 61' Ruegg 6 Entra ed è certamente più ordinato tatticamente. Un esterno molto interessante in entrambe le fasi di gioco, conquista il rigore con intelligenza e posizione)

Veloso 5.5 Le solite geometrie, accanto però senza Tameze gli manca l'incudine e si sente. Sicché Juric mette dentro il secondo, sotto di due gol (dal 61' Tameze 6 Fa quel che fa Veloso ma con più dinamismo. Riesce a tener più corte le linee e ad alzare quella del pressing)

Barak 5.5 Trotta anziché sgroppare per impedire a Ekdal di sciabolare in rete. Peccato, nel primo tempo aveva provato a rendersi pure pericoloso.

Faraoni 6 Tiene il colletto alto ma la Sampdoria lo imbriglia con sapienza. Sulle fasce ci prova, talvolta s'accentra ma non arriva mai a finire negli highlights.

Salcedo 5 La difesa della Sampdoria è molto inglese, c'è la mano di Ranieri. Muscoli e spallate, lo costringe spalle alla porta e non lo libera mai. Talento cristallino, stavolta non brilla.

Zaccagni 6.5 Il rigore è lucidità, la prestazione da leader del reparto ma stavolta la Sampdoria ha fisico e reparti corti. Ranieri ha un piano anche per lui ma dimostra d'avere talento puro e maturità importante.

Di Carmine 5 Dovrebbe fare il riferimento e la boa d'attacco, come suo solito. Solo che le guardie del corpo di Audero, ovvero Colley e Tonelli, non concordano (dal 61' Colley 5.5 Diverso per caratteristiche da Di Carmine, si mette sulla trequarti con Juric che va a fare il nome. Si nota per qualche tocco, qualche tacco e poco più)

Juric 5.5 Studia un piano ben preciso, solo che quello di Ranieri si dimostra più efficace. Si aggrappa a Di Carmine ma dietro il Doria lo stringe bene. I suoi fidati esterni stavolta sbattono su quelli avversari e il pressing, suo marchio di fabbrica, lo tradisce.

SAMPDORIA (di Giorgia Baldinacci)

Audero 6,5 - Un paio di interventi nel primo tempo a sbrogliare qualche situazione difficile, ma soprattutto per trasmettere fiducia ai suoi compagni di reparto. Una sicurezza per la retroguardia doriana.

Ferrari 6,5 - Un prova ordinata e grintosa che non gli fa perdere mai un duello, condita anche dalla classica ciliegina sulla torta rappresentata dal passaggio con il quale dà il via al contropiede per il raddoppio di Verre.

Tonelli 6 - Dove non arriva con la tecnica ci mette il fisico, non tira mai indietro la gamba. Una prova di sostanza la sua con una dose extra di grinta che non guasta mai.

Colley 6,5 - Dà vita, con Di Carmine, a un duello tutto fisico e contrasti uscendone spesso vincitore. Non è un caso se le occasioni per l'attaccante scaligero si contano sulle dita di una mano.

Augello 6,5 - Spinge come un forsennato sulla sinistra offrendo sempre la soluzione in appoggio al compagno e non disdegnando le sortite offensive. Attento anche in fase difensiva dove sbaglia poco o niente.

Jankto 6 - Non ruba mai lo sguardo, ma il suo è un lavoro oscuro e prezioso. Garantisce corsa e fisico mettendosi sempre al servizio dell'obiettivo di squadra. (Dal 76' Leris s.v.)

Ekdal 7 - Ha il grande merito di sbloccare un match complicato con un gran destro dalla distanza. Condisce la sua partita con dinamismo e geometrie che garantiscono qualità alla sua squadra.

Silva 6,5 - Ha un'intelligenza tattica superiore alla media, quando i compagni non sanno a chi darla si affidano a lui che difficilmente sbaglia. Mette la sua esperienza al servizio della causa blucerchiata e i risultati si vedono.

Damsgaard 6,5 - Un motorino perpetuo, abbina qualità e quantità. Macchia la sua prestazione, però, con l'errore in occasione del rigore concesso al Verona quando, in ritardo, affossa Ruegg costringendo l'arbitro a concedere la massima punizione.

Verre 7 - Qualità sulla trequarti e tempismo negli inserimenti, oltre al costante supporto in appoggio all'unica punta La Gumina. Suo il raddoppio dopo una corsa di 50 metri e un sinistro che si insacca poco sotto l'incrocio dei pali. (Dal 70' Ramirez 6 - il trequartista entra in campo per mettere la sua esperienza al servizio della squadra )

La Gumina 6,5- Svaria su tutto il fronte d'attacco sfiorando il gol con un colpo di testa sul quale Silvestri deve impegnarsi . Prestazione generosa la sua alla quale manca solo il gol.

Ranieri 7 - Il coraggio del tecnico blucerchiato viene premiato dalla prestazione dei suoi ragazzi. Lascia a casa Candreva, concede un turno di riposo a Quagliarella ma strappa un risultato dal notevole peso specifico su un campo come quello di Verona dove poche squadra avevano fatto punti.