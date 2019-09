Hellas, se tre indizi fanno una prova il Verona ha le carte in regola per la A

© foto di www.imagephotoagency.it

E sono tre. Indizi che fanno una prova. Gare che danno una conferma: il Verona di Ivan Juric può dire la sua, eccome, in questo campionato. Anche se è stato piazzato all'ultimo posto in qualsiasi griglia di partenza della nostra Serie A. Anche se stasera ha perso contro un Milan non proprio entusiasmante. Il pareggio col Bologna, la vittoria col Lecce, stasera la sconfitta, probabilmente immeritata, contro il Milan. Il prossimo impegno è da incubo, la Juve a Torino, ma quanto fatto vedere dagli scaligeri merita.

Kumbulla e Verre: sono loro le note più liete della serata. Il difensore albanese, classe '2000, continua a convincere; il centrocampista scuola Roma, sei anni in più, può trovare la ribalta che fin qui non ha avuto. In un trittico di partite non semplici, la truppa gialloblù ha messo in cascina una vittoria nello scontro diretto col Lecce e una prestazione gagliarda contro i rossoneri. Il percorso per rimanere in massima serie sarà lungo e accidentato, ma i presupposti fanno comunque ben sperare.