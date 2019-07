Hellas, Setti: "Cerchiamo un giocatore per reparto, può arrivare un top"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente gialloblù Maurizio Setti ha commentato così ai canali ufficiali del club il calendario della prossima Serie A e le strategie sul mercato: "La prima giornata con il Bologna? Iniziamo contro una squadra che si è rinforzata tantissimo e che punta ai piani alti: servirà un Verona pronto fisicamente e a livello di organico per iniziare bene nel nostro stadio, che è il nostro uomo in più".

Juric top player in panchina?

"È una componente importante per fare sì che questo campionato si concluda secondo i nostri obiettivi, ma non abbiamo ancora chiuso la rosa e quindi diciamo che il top player potrebbe ancora arrivare. Cerchiamo ancora un giocatore per reparto ma dobbiamo aspettare i momenti giusti da cogliere".

Che Serie A sarà e quali sono le favorite?

"Il livello per salvarsi si è alzato tantissimo, sarà un campionato molto difficile, ma la statistica ci dice che le cose girano anche per le medio-piccole e quindi vedremo. Per la vittoria finale credo che la Juventus stia facendo una squadra ancora più forte e che, comunque, le altre non siano ancora pronte a darle battaglia. Le dirette avversarie avranno momenti per fare molto bene, ma alla lunga la Juve avrà ancora tanto margine di vantaggio".