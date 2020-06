Hellas, Setti: "Con la giusta procedura, penso che i tifosi potranno tornare allo stadio"

Alla scoperta del modello Hellas Verona, per capire come si gestisce un club di calcio, che ai giorni d’oggi è una vera e propria azienda. Sono stati questi i temi portanti - unitamente alle dinamiche e alle ripercussioni anche economiche causate dalla pandemia del Covid-19 - sui quali il presidente Maurizio Setti, ha parlato nel corso di una video conferenza: "La nostra speranza è anche quella di riportare i tifosi allo stadio - sottolinea Setti in un estratto riportato dal sito ufficiale del club - abbiamo oltre 30.000 posti agibili al Bentegodi e circa 10.000 abbonati. Con la giusta procedura, in un numero congruo al momento e con le giuste precauzioni, penso si possa restituire ai tifosi la possibilità di esserci, specie se la curva dei contagi scenderà ulteriormente. Ne guadagnerebbe anche lo spettacolo"