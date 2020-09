Hellas, Setti conferma: "Per Kumbulla tante offerte. Come testa è da primi dieci club del mondo"

vedi letture

"Fondamentale è stato trattenere Juric". non ha dubbi il presidente dell'Hellas Verona, Maurizio Setti, il quale parla a La Nazione facendo il punto sul mercato, in particolare soffermandosi sul gioiello Kumbulla: "Abbiamo tante offerte, tutte di club di prima fascia. Noi su Kumbulla abbiamo sempre creduto, rifiutando offerte veramente importanti quando era in Primavera: come testa quel ragazzo è da primi dieci club del mondo".