Hellas, Setti: "Non possiamo competere col budget, ma con idee può capitare di battere la Juve"

Alla scoperta del modello Hellas Verona, per capire come si gestisce un club di calcio, che ai giorni d’oggi è una vera e propria azienda. Sono stati questi i temi portanti - unitamente alle dinamiche e alle ripercussioni anche economiche causate dalla pandemia del Covid-19 - sui quali il presidente Maurizio Setti, ha parlato nel corso di una video conferenza: "Siamo un'industria importante - sottolinea Setti in un estratto riportato dal sito ufficiale del club - con i suoi costi e i suoi ricavi, molto diversa dai tempi nei quali il calcio era sostanzialmente un investimento passionale degli imprenditori più facoltosi. L'Hellas Verona, da questo punto di vista, ha sempre cercato di avere una gestione intelligente dei costi perché, in questo mondo, gli errori si pagano a caro prezzo. Per i club della nostra dimensione le idee e la passione sono fondamentali: non possiamo competere sul piano del budget con le società più grandi, ma con determinazione e applicazione può succedere - come è capitato a noi quest'anno - di battere squadre del calibro della Juventus, che ha un fatturato dieci volte il nostro".