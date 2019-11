Hellas, Setti: "Non vogliamo cedere a gennaio. Tratterremo i migliori"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il presidente dell'Hellas Verona, Maurizio Setti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in merito al mercato degli scaligeri e del fatto che molti club stiano seguendo giocatori gialloblù già per il mercato di gennaio: "Ho già detto che non abbiamo bisogno di cedere. È chiaro che è piacevole sapere che i grandi club guardino i nostri calciatori, è un motivo di orgoglio e siamo contenti di questo. Il campionato è lungo e non ci vogliamo privare dei nostri giocatori migliori".