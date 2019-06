Hellas, Setti: "Prossimo anno non faremo passo più lungo della gamba"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maurizio Setti, presidente dell'Hellas Verona, ha parlato a TeleArena TV anche della prossima stagione in Serie A. "La nuova stagione la affronteremo senza voler fare il passo più lungo della gamba, continuando a voler valorizzare giovani di qualità come fatto in questi anni. Le mie tre promozioni? La prima la più emozionante, l’ultima la più bella. Non è mai facile risalire dopo una retrocessione, ormai un posto è prenotato dalle neopromosse dalla C, segno che ambiente e gruppo incidono tantissimo".