Hellas, Setti: "Riflessioni sul tecnico: tra i profili valutati anche Aglietti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunga intervista a Telearena Tv per Maurizio Setti, presidente dell'Hellas Verona. "Le mie tre promozioni? La prima la più emozionante, l’ultima la più bella. Non è mai facile risalire dopo una retrocessione, ormai un posto è prenotato dalle neopromosse dalla C, segno che ambiente e gruppo incidono tantissimo».

Su Grosso "C’era l’idea di giocare in un certo modo, con una squadra giovane, è evidente che non sia andata così. La decisione è stata presa quando è stato evidente che non si poteva più proseguire".

Su Aglietti "Poi è arrivato Aglietti, che ha nella semplicità la sua caratteristica vincente. Cambiare a quel punto della stagione ha creato la giusta scintilla per andare a giocare i playoff con la carica che abbiamo visto. Aglietti è stato bravo a far evaporare la negatività che la squadra sentiva, oltre ad aver messo i ragazzi di fronte alle proprie responsabilità e nelle condizioni di ripartire mentalmente da zero".

Sull'allenatore. "Stiamo facendo le nostre considerazioni sulla scelta dell’allenatore. Sarà una Serie A durissima e bisogna scegliere il miglior profilo per affrontarla, sia dal punto di vista ambientale che da quello dell’esperienza nella categoria. Stiamo valutando vari profili, tra i quali c’è quello di Aglietti. Il tutto andrà unito a un rafforzamento della rosa con elementi che portino entusiasmo e conoscenza della A".

Su Zaccagni. "Ha un contratto con noi, è uno che la Serie A la può fare. Verona? La società è sana e io ho sempre detto che sono pronto ad accogliere chi voglia dare una mano".

Sulla prossima stagione. "La nuova stagione la affronteremo senza voler fare il passo più lungo della gamba, continuando a voler valorizzare giovani di qualità come fatto in questi anni".