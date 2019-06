Hellas, Setti: "Rimonta merito della città. Serie A da affrontare insieme"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal sito ufficiale dell'Hellas Verona arrivano alcune dichiarazioni del presidente del club scaligero Maurizio Setti all'indomani del ritorno in Serie A: "Scrivo queste poche righe per ringraziare tutti. Partendo dal popolo del Verona e di Verona, senza il quale questa rimonta incredibile non sarebbe mai, mai stata possibile. Ringrazio la squadra, lo staff, tutti i collaboratori e dipendenti, questa promozione pazzesca è anche per loro. Colgo anche l’occasione per dissociarmi dalle esternazioni di Emanuele Righi, che ha parlato unicamente a titolo personale. Quelle parole non rappresentano il mio pensiero, il mio pensiero è rivolto all'impresa compiuta ieri e soprattutto al futuro. Abbiamo scritto una pagina bellissima, ma davanti a noi ce ne sono ancora tante che attendono di solo di essere scritte, la prossima si chiama Serie A, da affrontare tutti insieme".