Hellas, Setti: "Speranze ridotte al minimo. Serve ripartire"

Il presidente dell'Hellas, Maurizio Setti, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il k.o. interno degli scaligeri contro la SPAL: "Le speranze sono ridotte al lumicino. È giusto che sia io a parlare, oggi è lo specchio del campionato. Facciamo fatica quando dobbiamo raggiungere l'obiettivo, uno scontro diretto come oggi ci mette davanti alle nostre responsabilità, anch'io ho sbagliato alcune scelte, e le stiamo pagando giustamente. Oggi è facile dire che dovevo cambiare, gli allenatori hanno della caratteristiche, cambiare per cambiare non fa parte del mio modo di agire. Non voglio parlare di sfortuna, questo campionato ci dice che siamo questi. Dobbiamo ripartire, più forti di prima. Il calcio è fatto così, abbiamo sempre lavorato in questo senso. Se devo essere sincero, so che i tifosi non sono contenti. La Serie B non è la Serie A, dobbiamo riprenderci e ripartire, presumibilmente dalla Serie B. Nel momento in cui ho deciso di confermare Pecchia i ragazzi l'hanno seguito, davanti a situazioni da dentro o fuori non siamo così bravi, non abbiamo giocatori in grado di mantenere la calma, per una salvezza che fino a due settimane fa potevamo giocarci".