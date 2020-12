Hellas, Setti su Juric: "A volte si lascia trascinare, è così. Ma l'obiettivo, lo sa, è la salvezza"

Maurizio Setti, presidente dell'Hellas Verona, parla così a Sky Sport prima della partita in casa della Fiorentina: "Sono soddisfattissimo e sarei bugiardo a dire il contrario, per essere arrivati dove siamo non credo sia tanta fortuna, quanto il lavoro del mister e della società. La salvezza passa da questo agonismo".

Come ha preso le parole di Juric sulla filosofia del club?

"Non ci ho parlato ma lo conosco e purtroppo o per fortuna è così, a volte si lascia trascinare. Sopravviviamo nel modo giusto grazie alle plusvalenze, e credo sia d'accordo con noi: la questione è l'onestà di cosa diciamo e dei programmi, e su quello sono tranquillo. La catena è molto corta tra me, lui e il direttore: il momento è particolare, noi non siamo un club grande e dobbiamo fare con le nostre forze".

Secondo lei Juric, con questa comunicazione, può ambire a una grande?

"Non sta a me dirlo. Ti posso parlare dal punto di vista del campo: è un grandissimo lavoratore ed interprete della partita, poi ovviamente nella comunicazione dei grandi club entrano in campo altre componenti, e ognuno si adatta al vestito che si trova. Abbiamo un rapporto libero e sincero, e ci sta che a volte possa andare oltre. Mi auguro che questo periodo possa aiutarlo a maturare per certe situazioni".

Davvero ambite al nono posto?

"Se non pensiamo alla salvezza sbagliamo. Ogni partita guardo i punti dalla terzultima. Ovvio poi che le aspirazioni ci siano, e che contano le prestazioni: nessuno ci mette sotto ed è importante, ma se arriviamo come l'anno scorso è un miracolo. Il mister sa che l'obiettivo è salvarsi".