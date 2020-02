© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso dell' intervista rilasciata in qualità di ospite della Domenica Sportiva, Maurizio Setti, presidente dell'Hellas Verona, ha parlato anche dei movimenti di mercato del club scaligero: "Su Faraoni ci abbiamo creduto, l'abbiamo preso l'anno scorso in B. Avevamo detto che non avremmo venduto nessuno, se non da giugno in poi, e così è stato. Poi abbiamo un allenatore che durante gli allenamenti gli tira davvero il collo... Dobbiamo vincere con le idee. Un esempio è l'Atalanta che 5 anni fa era come noi, e con le idee ha fatto passi da gigante arrivando in Champions League. C'è una catena corta, notizie dirette tra me, direttore e il mister. Anche lui si sente tranquillo perché sa della serietà".