Hellas, si avvicina il 18: centro sportivo e albergo pronti ad ospitare la squadra

L'intesa, agognata e a lungo attesa, è stata finalmente raggiunta: la FIGC ha accolto i correttivi al protocollo proposti dal Comitato tecnico scientifico, spianando di fatto la strada alla ripresa degli allenamenti collettivi a partire dal prossimo lunedì. Il primo via libera è arrivato dal ministro Spadafora, nella sua informativa alla Camera dei Deputati di ieri pomeriggio. Un passaggio fondamentale, che scioglie il primo nodo della lunga querelle tra Federazione e Governo, aprendo nuovi scenari per la prosecuzione del campionato. In tutto ciò l'Assemblea di Lega riunitasi ieri si è spinta addirittura più in là, individuando nel tredici giugno la data per la ripartenza del torneo. Qualcosa sembra muoversi, dunque, dopo settimane di stagnazione.

La posizione dell'Hellas Verona, del resto, è nota da tempo, ed è stata ribadita martedì dal presidente Setti, che nel corso di una diretta Facebook organizzata per celebrare il trentacinquesimo anniversario dello storico Scudetto gialloblù ha dichiarato: "Credo che, se vogliamo il bene del calcio, non lo possiamo fermare. E lo dico in una posizione che mi consentirebbe di stare zitto, perché noi potremmo anche avere qualche sorpresa", riferendosi, ça va sans dire, all'ipotesi che gli scaligeri possano qualificarsi all'Europa League in caso di interruzione definitiva del campionato.

A proposito di protocolli, il Verona ne ha elaborato uno interno - come vi avevamo raccontato esattamente due settimane fa - per garantire il rispetto rigoroso delle norme igieniche. Definiti anche gli ultimi dettagli relativi alla consumazione dei pasti e agli spostamenti tra centro sportivo e albergo: lo Sporting Center Paradiso e il Parc Hotel di Peschiera del Garda, pertanto, sono già predisposti ad ospitare la squadra per il maxi-ritiro.