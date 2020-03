Hellas, Silvestri: "Il Bentegodi mi manca, è assurdo come tutto sia finito così"

Protagonista della rubrica "Distanti ma... comunicanti", il portiere dell'Hellas Verona Marco Silvestri ha risposto alle domande dei tifosi dalla propria abitazione. Queste le sue parole ai canali ufficiali del club gialloblù:

Come stai, e come sta la tua famiglia?

"Sto bene, anche la mia famiglia. Aspettiamo che passi questo momento restando a casa, facciamo un po' di attività familiare".

Come stai vivendo questi giorni?

"Sono giorni molto particolari, non è semplice, perché mi manca molto l'allenamento, la partita. Però troviamo sempre la maniera di passare la giornata nel miglior modo possibile".

Meglio allenarsi con Sofia o fare una delle tue dirette su Twitch?

"Allenarmi con Sofia (la compagna, ndr) tutti i giorni, senza dubbio. Però è anche molto bello fare le dirette su Twitch, mi diverte perché è una passione che ho sempre avuto, è una cosa che mi sono sempre detto che avrei fatto, e grazie a questa situazione brutta ho trovato il tempo di farla".

L'Hellas da pochi giorni ha un team di eSerieA. Seguirai il Verona anche online?

"Certo che lo seguirò. Tiferò per loro, speriamo siano all'altezza di questo campionato".

Con Radunovic e Berardi ti alleni anche a distanza?

"C'è un rapporto speciale, ma non ci alleniamo a distanza. Anche se penso che tutti e tre stiamo facendo più o meno le stesse cose. Li sento, ma non ci alleniamo insieme".

Il preparatore Massimo Cataldi vi ha dato un programma per allenarvi a casa?

"Sì. Abbiamo delle indicazioni, degli allenamenti da fare tutti i giorni".

Come gestisci la tua dieta senza gli allenamenti in campo?

"Ovviamente sto attento a cosa mangio. Noi mangiamo molto bene a casa, di solito cucina Sofia. Non prendiamo quasi mai da fuori, in questa quarantena abbiamo preso soltanto una volta una pizza. Mangiamo cose salutari, senza esagerare".

Quanta voglia c'è di tornare a Peschiera o al Bentegodi?

"C'è una voglia matta di tornare a Peschiera, ma soprattutto al Bentegodi, a giocare davanti ai nostri tifosi. È assurdo come sia finito così, in un attimo, senza rendercene nemmeno conto. Manca molto, manca l'odore dell'erba".

Ti tieni in contatto con i tuoi genitori a Reggio Emilia?

"Ci chiamano tutti i giorni, soprattutto perché vogliono vedere mia figlia. Oggi ha pure nevicato nel mio piccolo paese, una cosa assurda: ieri c'era caldo, oggi ha nevicato".

Un saluto ai tifosi dell'Hellas e soprattutto al tuo fan numero uno: Tommy!

"Un saluto a tutti i tifosi dell'Hellas: un abbraccio forte, ci vediamo presto, speriamo al Bentegodi. Vi aspettiamo anche a Peschiera, ovviamente. Faccio un grande saluto al mio amico Tommy, spero di poter entrare in campo con lui alla prima partita al Bentegodi".