Hellas, Silvestri: "L'Europa sarebbe un sogno, ci proveremo fino alla fine"

Il portiere del Verona Marco Silvestri ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio con l’Inter.

Perchè sei arrivato in Serie A così tardi?

“Meglio tardi che mai. Probabilmente non ero ancora pronto quando ci ero arrivato per la prima volta con il Cagliari. L'esperienza in Inghilterra mi ha aiutato”.

Cosa chiede Juric al portiere?

“Giochiamo un calcio molto semplice da dietro, non mi chiede mai di forzare la giocata. Noi siamo molto tosti in fase difensiva. Diamo l’anima quando difendiamo”.

L'Europa è un sogno realizzabile?

“Sappiamo che l’Europa sarebbe un sogno, molto difficile da raggiungere visto che anche il Milan ha fatto un’accelerata pazzesca, però ci proveremo fino alla fine".