Hellas, Souprayen: "Oggi in palio punti preziosi per la salvezza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Samuel Souprayen, terzino dell'Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio di inizio del match tra gli scaligeri e il Benevento: "Dobbiamo avere fiducia nei nostri mezzi ed essere concreti, ci sono in palio punti preziosi per la salvezza, oggi come nelle prossime gare. Sarà una gara difficile, li conosciamo dallo scorso anno in B quando erano stati un avversario molto tosto. Ma dobbiamo giocare per cercare sempre di vincere".