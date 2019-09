Hellas, Stepinski: "L'anno scorso è stato l'anno di Piatek, questo è il mio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mariusz Stepinski, parlando alla presentazione come nuovo giocatore dell'Hellas Verona, ha lanciato la sfida al connazionale Piatek, che affronterà domenica nella sfida al Milan: "E' un attaccante simile a me, cerca la palla vagante in area per segnare. L'anno scorso è stato un anno importante per lui, come quest'anno lo sarà per me".