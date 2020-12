Hellas, Tameze: "Gioco dove posso aiutare la squadra. Posizione preferita? In mezzo"

Match winner all'Olimpico contro la Lazio, Adrien Tameze ha parlato ai microfoni di DAZN, commentando la vittoria del suo Hellas Verona. Di seguito le sue dichiarazioni.

Come hai reagito quando Juric ti ha detto che avresti giocato falso nove?

"Ho provato a giocare un po' più alto rispetto ai due centrocampisti per dare fastidio ai difensori in fase di non possesso, ed è andata bene".

E la sensazione del gol?

"Sono molto contento, la dedica va a mia mamma".

Ti aspetti di giocare ancora lì?

"Non lo so. Gioco dove posso aiutare la squadra".

E la tua posizione preferita?

"In mezzo".