Hellas Verona-Torino è il lunch-match della sedicesima giornata di Serie A. Al Bentegodi si affrontano due squadre in salute, anche se in casa granata c'è stata una contestazione in settimana nei confronti di giocatori, allenatore e società.

Walter Mazzarri risparmia il Gallo Belotti, dando fiducia ancora a Simone Zaza dopo l'ottima prestazione contro la Fiorentina. Aina e Ansaldi presidieranno le corsie esterne, Verdi e Berenguer agiranno a supporto della punta lucana. Speculare il modulo degli scaligeri: Juric ritrova Kumbulla dal 1' e schiera Zaccagni e Pessina alle spalle di Di Carmine.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni, Di Carmine.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Baselli, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Zaza.