Hellas, tra risultati straordinari e mercato: tutti i dubbi di Juric

Un anno fa inseguivano insieme la promozione in Serie A, ottenuta poi grazie al secondo posto alle spalle del Brescia (Lecce) e alla vittoria dei playoff (Hellas). Due squadre che sembravano destinate a lottare per la salvezza; solo i salentini, però, sono coinvolti nella bagarre. Il Verona, a sorpresa, viaggia nei piani alti della classifica, grazie allo straordinario lavoro svolto da Ivan Juric, che ha dato un'anima a una squadra ricca di talento. Un talento che era sconosciuto o ancora nascosto: da Rrahmani e Kumbulla, fino a Zaccagni, Verre, Pessina e Amrabat, sono tantissimi i giocatori che si stanno esaltando sotto la guida del condottiero croato.

Pensieri alla prossima stagione - Se ne sono accorte le grandi del nostro campionato, che hanno scatenato una vera e propria corsa all'acquisto: il difensore kosovaro è già stato ingaggiato dal Napoli per la prossima stagione, mentre il collega di reparto è ambito dagli stessi campani, insieme Inter, Fiorentina e Lazio. Il vero fulcro del gioco è però il centrocampista marocchino, una delle più grandi rivelazioni del campionato: quantità e qualità, un motorino instancabile che ha attirato le attenzioni e che sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato. Juric sa bene che in estate potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione e spera che la società premi il suo lavoro straordinario, sostituendo chi partirà con elementi altrettanto affidabili e di spessore. "Resterò? Non è il momento di dirlo, prima dobbiamo salvarci, poi ti siedi ad un tavolo e vedi quali sono le idee della società. Con me sono stati onesti, ho apprezzato molto questa cosa". Vietato fare un passo indietro, insomma: l'ex tecnico del Genoa è ambizioso e potrebbe essere il prossimo a salutare.