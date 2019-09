Hellas-Udinese, i voti ai tecnici: è pari e patta nel derby di Spalato

© foto di www.imagephotoagency.it

Non ci sono vincitori, né vinti, al triplice fischio di Hellas Verona-Udinese. La prima partita della 5^ giornata finisce a reti bianche, sul punteggio di 0-0. Le due squadre si dividono, di fatto, un tempo: meglio gli ospiti nel primo tempo, la ripresa ha invece sorriso ai padroni di casa. Ma nessuno è riuscito a mettere il pallone nel sacco. Armi pari, perciò, nel derby di Spalato tra i due allenatori croati della Serie A.

IVAN JURIC 6 - La media matematica per un primo tempo insufficiente del Verona, con gli scaligeri che hanno lasciato troppo campo alle avanzate dell'Udinese, e una ripresa che invece, ad eccezione di un sussulto proprio in avvio, è stata di fatto a marca gialloblù. La sua mano si è vista soprattutto negli ultimi venti minuti, quando l'Hellas non ha lasciato respiro ai friulani, pressando furiosamente qualsiasi pallone uscisse fuori dall'area di Musso. Lo spirito c'è, per la qualità ancora c'è la sensazione che qualcosa manchi. Ma se Musso non avesse fatto i miracoli...

IGOR TUDOR 6 - Con però qualche riserva in più, nel suo caso. Sì, perché l'Udinese tutto sommato approccia anche abbastanza bene l'incontro del Bentegodi, salvo tendere a scomparire dalla mappa emozionale, e di pericolosità, della sfida con l'avanzare del cronometro. Certo, probabilmente se l'attaccante da lui prescelto, Lasagna, avesse avuto una mira maggiormente felice nelle due grandi chance che ha avuto, staremmo probabilmente parlando di un'altra partita. Ma questa è. E l'Udinese nell'ultima mezz'ora abbondante è letteralmente scomparsa dal campo. Perlomeno però è arrivato un punto.