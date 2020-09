Hellas, un attacco tutto da costruire. Ieri la ripresa degli allenamenti di (quasi) tutto il gruppo

L'atipicità di questo mercato sta tutta nell'assoluta distorsione nel rapporto tra operazioni da definire e le tempistiche dell'era post-Covid. Quantomeno nel caso dell'Hellas: ristrutturare l'organico per il campionato - peraltro alle porte - è un'urgenza che porterà necessariamente in dote molti acquisti, da condensare in una sessione estiva lunga poco più di un mese.

Una discreta parte di lavoro è già stata portata a compimento: riempito lo slot del vice-Silvestri con l'arrivo di Pandur, difesa puntellata a dovere - in attesa di novità sul fronte Kumbulla -, centrocampo e corsie solo da rifinire. Gli uomini contati, Juric, li ha in attacco: Di Carmine è di fatto l'unico centravanti in rosa a poter garantire un livello soddisfacente di affidabilità. Si proverà a rilanciare Stepinski, ma la palla passa sostanzialmente a D'Amico. Che dovrà rimpolpare, e non poco, anche la trequarti: il rientro di Pessina è un desiderio malcelato, Borini resta un'opportunità, ma sempre più sfuggevole. Poi vengono i nomi nuovi: Benassi s'avvicina a grandi passi, la pista Ninkovic sembra essersi un po' raffreddata, mentre per Vlahovic non è da escludere un nuovo assalto, specie se la Fiorentina dovesse chiudere per un rinforzo in attacco.

Ancora molti interrogativi, in estrema sintesi. Del resto è inevitabile a questo punto del mercato. Ieri, nel frattempo, la squadra ha ripreso ad allenarsi con quasi tutti gli effettivi. Calato il sipario sul ritiro altoatesino, lo Sporting Center "Paradiso" è tornato ad essere la cornice delle sgambate di Veloso e compagni. Hanno lavorato in palestra Kumbulla e Zaccagni: il primo ha svolto anche un allenamento differenziato, mentre il secondo si è sottoposto a terapie. S'è invece completamente ristabilito Mert Çetin, che ha preso parte all'intera seduta insieme al resto del gruppo. È rimasto a riposo, infine, Darko Lazovic, che ha rimediato in nazionale una distorsione al ginocchio sinistro, senza interessamento dei legamenti.