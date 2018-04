Hellas, un passo verso la B. Ma tutte le piccole passeranno da Verona

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da un potenziale -1, ad un reale -4: l'Hellas Verona è costretto a guardarsi indietro dopo il tracollo di Benevento, cercando di capire cosa non ha funzionato e perché una occasione di avvicinare la salvezza si è trasformata in un passo in direzione della retrocessione. Che non è vicina, d'altronde mancano ancora otto partite e ci sono 24 punti da assegnare, ma che di certo è un mattone pesante sul morale e sulla motivazione di una squadra che oggi è stata letteralmente spazzata via dal Benevento. Ora il calendario dice Cagliari, altra formazione che non vive certo un momento di salute, poi trasferta a Bologna e nuovo scontro salvezza casalingo contro il Sassuolo. In seguito viaggio a Marassi sponda Genoa, sfida casalinga contro la SPAL, nuova trasferta a sfidare il Milan. Alla penultima sarà l'Udinese a viaggiare alla volta del Bentegodi, mentre la gara finale si giocherà allo Juventus Stadium. Un calendario molto promettente dunque, anche se il viatico degli scontri salvezza non è certo iniziato nel modo migliore.