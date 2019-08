Hellas, Veloso: "Juric ci aiuterà. Infortuni alle spalle, sto bene"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Miguel Veloso, neo centrocampista dell'Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale del club scaligero.

Com'è andata la trattativa?

"Dapprima mi ha chiamato il mister alla fine dello scorso campionato ma non era ancora nulla di concreto, poi più avanti ci siamo sentiti con il direttore per poter venire all’Hellas".

Quali sono le sue prime impressioni?

"Mi sono fatto una bella idea, un bel gruppo formato da un mix tra giovani ed esperti e questo è la base per raggiungere un obiettivo".

Cosa aspettate dal mercato?

"Il mister vuole sempre il meglio per i giocatori e per la squadra, ma io sono certo che Juric ci aiuterà sempre al cento per cento. Abbiamo buoni giocatori a centrocampo, io e Badu abbiamo tanta esperienza ma ci sono anche tanti giovani e tutti devono lavorare con l’intento di contribuire al gruppo".

Cosa porterà al Verona?

"Provo a mettere a disposizione la mia volontà, quest’anno voglio dimostrare anche a me stesso di poter fare la migliore stagione da quando sono in Italia. Voglio portare la mia esperienza, aiutare i giovani secondo le idee del mister e dare una mano a livello tecnico".

Come affronterete le big?

"È importante iniziare bene il campionato, possiamo rifinire la preparazione con la partita di Coppa, ma anche contro le grandi vogliamo provare a fare bene pur sapendo che sono gare davvero difficili. Iniziamo il campionato con fiducia e credendo sempre nel nostro gioco, perché possiamo raggiungere questo obiettivo. Dobbiamo affrontare tutte le avversarie con grinta e giocando a pallone".

Come sta dal punto di vista fisico?

"Mi sento bene, avevo solo avuto una piccola lesione a metà dicembre. Ora sto meglio che mai e sono pronto per questa stagione".

Cosa pensa di Danzi?

"È un bravissimo giocatore e mi piace molto come gioca, è un ragazzo importante per il gruppo e so che è venuto dal settore giovanile: come lui anche Kumbulla".