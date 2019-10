Hellas, Veloso: "Non possiamo abbassare la guardia. Napoli pericoloso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della ripresa del campionato il centrocampista dell'Hellas Verona, Miguel Veloso, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Non ci possiamo permettere dio non lavorare come squadra, dobbiamo fare quello che ci chiede il mister e andare avanti tutti uniti. Le cose stanno andando bene ma non possiamo abbassare la guardia. L'obiettivo che vogliamo raggiungere è difficile".

Siete la seconda miglior difesa della Serie A.

"Molto parte da quello. Non prendere gol è importante, poi in qualche modo riusciamo a farlo. Abbiamo dimostrato di avere un grande spirito di squadra".

Si sta togliendo soddisfazioni in questa stagione?

"Voglio fare la migliore stagione da quando sono in Italia. L'età non conta, per me la cosa più importante è aiutare i compagni".

Adesso il Napoli. Che partita sarà?

"Negli ultimi anni hanno giocato il miglior calcio in Italia, hanno grandi campioni con grande qualità. Vogliamo competere contro questi campioni attraverso l'intensità".

Quanto vi sta dando Juric?

"La cosa buona è che io e altri conoscevamo già il mister. Io ho lavorato tanto con lui, so cosa vuole dalla squadra. Ci sono i suoi meriti in questo avvio convincente, ma anche quello dei miei compagni. Il campionato è lungo, non dobbiamo abbassare la guardia".