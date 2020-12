Hellas, Veloso verso il Cagliari: "Siamo arrabbiati per l'eliminazione in Coppa Italia"

Contro il Cagliari l'Hellas Verona proverà a riscattare l'eliminazione dalla Coppa Italia, che risale ad appena dieci giorni fa. Ne ha parlato così Miguel Veloso, capitano dei gialloblù, a La Gazzetta dello Sport: "Saremo arrabbiati per quella eliminazione, è stato frustrante aver perso così, all'ultimo minuto dopo aver dominato. Non potremo sbagliare l'approccio dopo aver fatto benissimo contro l'Atalanta. Se dopo aver fatto bene come sabato pensassimo che il campionato è finito, sbaglieremmo". Il portoghese, infine, non ha dubbi su quale tipo di partita attende i suoi: "Intensa", la sua replica laconica.