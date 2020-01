© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diversi club di Serie B sulle tracce di Claude Adjapong. Alla corsa per il laterale classe '98 di proprietà del Sassuolo in prestito al Verona si è iscritta anche la Salernitana, ma il procuratore Pietro Parente ha smentito questa possibilità a SalernoSport24: "Il ragazzo attualmente preferirebbe trasferirsi altrove per trovare maggior minutaggio. In realtà, stiamo aspettando una chiamata dalla massima serie che, ad oggi, non è ancora arrivata. Su di lui ci sono tantissime squadre di B che hanno già chiesto informazioni ma, ad onor del vero, dalla Salernitana non mi è giunta alcuna telefonata. A prescindere, Salerno è una piazza importante che fa sempre gola, ma al momento non esistono possibilità concrete. Comunque, nella vita, e soprattutto nel calcio, mai dire mai”.