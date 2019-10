Hellas Verona, ag. Lazovic: "Salvezza non semplice, ma fiducia in Juric"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni di CalcioHellas.it, l'agente di Darko Lazovic, Bojan Ostojic, ha parlato così della scelta di rimanere in Serie A fatta in estate, firmando con l'Hellas: "C'erano molte squadre interessate a lui questa estate, con offerte dal Besiktas, dalla Cina, dall'Arabia e dagli Emirati, ma Darko ha scelto di rimanere ancora in Italia. Penso che per la salvezza sarà una lotta fino alla fine, ma ho fiducia in Juric. Se il Verona farà qualche buona operazione in inverno, le chances di salvezza aumenterebbero".