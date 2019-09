"Non sono qui per restare un solo anno, l'Hellas ha la possibilità di riscattarmi alla fine della stagione. L'unica cosa che posso fare è dare il meglio per questo club e per i tifosi, vedremo alla fine della stagione cosa succederà. Non bisogna guardare troppo avanti, se mi acquisteranno sarà contento". Così Sofyan Amrabat ha parlato del proprio futuro in conferenza stampa, da Verona, presentandosi come nuovo giocatore dell'Hellas.

Clicca qui per leggere l'intervista integrale!