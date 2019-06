© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Samuele Di Carmine e Giampaolo Pazzini verso la conferma all'Hellas Verona anche in Serie A. Lo riporta il Corriere di Verona che sottolinea come sul primo ci fosse l'interesse dell'Empoli mentre per il "Pazzo" c'è ancora un anno di contratto da rispettare e voglia di rivalsa dopo le ultime due esperienze in gialloblù nel massimo campionato, l'ultima delle quali lo ha visto andare a gennaio al Levante per dissidi con il tecnico Fabio Pecchia.