Hellas Verona-Atalanta, le formazioni ufficiali: Toloi largo a destra. Fuori Muriel e Ilicic

Hellas Verona e Atalanta è la sfida tra mentore e allievo, con Juric e Gasperini pronti a dare vita a una grande partita. Il tecnico croato non ha particolari emergenze da affrontare e si presenta con Lasagna a guidare l'attacco. La Dea invece deve far fronte a un'assenza pesante come quella di Gosens, con Toloi che agirà largo a destra e Malinovskyi che inizierà largo a sinistra. In avanti spazio anche per Miranchuk con Muriel e Ilicic in panchina. Ecco le formazioni ufficiali:

Hellas Verona (3-5-1-1): Silvestri; Lovato, Ceccherini, Dawidowicz; Faraoni, Barak, Miguel Veloso, Tameze, Dimarco; Zaccagni; Lasagna

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Toloi, De Roon, Freuler, Malinovskyi; Miranchuk, Pessina; Zapata.