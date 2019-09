Hellas Verona, Badu: "Quasi finita, a breve tornerò in palestra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Reduce dalla microembolia polmonare, il centrocampista dell'Hellas Verona Emmanuel Badu ha parlato così del suo rientro, che si avvicina sempre di più: “Non ho mai sentito parlare di una tale malattia in vita mia, quindi stavo tremando dopo la spiegazione dei medici per quella che era la mia situazione. Adesso va un po’ meglio e mi sto sottoponendo al trattamento. Sto per tornare al lavoro in palestra. Per quello che è successo non mi resta che ringraziare Dio perché sarebbe potuta andare peggio. - evidenzia calciohellas.it - Dopo quello che ho vissuto lo scorso anno sono tornato ad avere una buona pre-stagione, ma poi mi ritrovo così ed è ovvio che chiunque rimarrebbe deluso. Sono un calciatore, ma prima sono un essere umano, quindi provo anche tutte le emozioni. La mia famiglia era triste e in preda al panico quando si è diffusa la notizia che ero stato portato di corsa in ospedale. Il tempismo e tutto era un po’ strano perché ero appena tornato dalle mie vacanze estive in Ghana e alle visite mediche hanno visto che stavo bene. Ho avvertito che i miei familiari hanno iniziato a pregare per me e non hanno smesso fino a quando non hanno sentito dalla mia bocca che ero fuori dalle cure intensive. Sono solo felice che sia quasi finita e che presto sarò in grado di tornare in palestra. Spero di unirmi al gruppo tra poche settimane".