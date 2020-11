Hellas Verona, Barak primo straniero a fare una doppietta in A dopo Adrian Mutu

Serata storica per Antonin Barak con la maglia dell'Hellas Verona. Il centrocampista ex Udinese nella vittoria per 3-1 sul Benevento corredata da una sua doppietta è divenuto il primo straniero a realizzare due gol con la maglia scaligera in Serie A dopo Adrian Mutu nella stagione 2001/2002. A fornire i dati è OPTA.