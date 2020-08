Hellas Verona, Benassi ha detto sì ma manca ancora il via libera della Fiorentina

Secondo quanto riportato dal Corriere di Verona, Marco Benassi avrebbe detto sì all'Hellas in vista della prossima stagione. Il giocatore non è tra i titolari della squadra di Iachini ma la Fiorentina non ha ancora dato il via libera al suo passaggio in gialloblu. Con i viola, nei prossimi giorni, si riparlerà anche di Vlahovic.