Hellas Verona: Bocchetti vicino al rientro. Sorriso Salcedo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il pari con il Cagliari ha prolungato la striscia senza vittorie in campionato, ma com'è spesso accaduto in questo avvio di stagione ha portato in dote ottime sensazioni. Un copione ricorrente: analizzando il match dell'Hellas contro i sardi, nel computo i feedback positivi superano le note dolenti. A partire come al solito dalla difesa: nessun clean sheet questa volta, ma la squadra di rado sembra poter incassare più di una rete - ci è riuscita fin qui soltanto la Juventus, all'Allianz Stadium -. La panchina di Kumbulla è un segnale forte, che inquadra esaustivamente il momento: il canterano gialloblù aveva avuto un rendimento altissimo fino alla squalifica, intervenuta in soccorso di Dawidowicz. Il polacco si è ritrovato dopo un mese di inattività contro l'Udinese, meritandosi la conferma alla Sardegna Arena. Un tema d'abbondanza, dunque, per la difesa, che di certo non fa storcere il naso a Juric: Rrahmani è un suo fedelissimo, Gunter ha reagito dopo gli errori con Milan e Juventus, in attesa del rientro di Bocchetti.

INFORTUNATI ED ESORDI - Le buone notizie arrivano anche dall'infermeria: Di Carmine ha completamente smaltito la botta alla testa che l'aveva costretto al forfait contro l'Udinese, e sarà convocato per la sfida di sabato con la Samp. Procede anche il reintegro in gruppo - graduale - di Salvatore Bocchetti: l'infortunio ai gemelli del polpaccio è quasi alle spalle, anche se non è ancora certa la sua presenza in panchina contro i blucerchiati. A proposito di note liete, si è allargata la cerchia dei giocatori impiegati fino a questo momento da Ivan Juric: contro il Cagliari ha esordito in maglia gialloblù Eddie Salcedo, e l'ha fatto con il piglio giusto, mettendo pepe in un attacco un po' appiattito dalle fatiche di Verre e Zaccagni. Una freccia in più all'arco del tecnico degli scaligeri, con la prospettiva, chissà, di una chance da titolare in futuro.