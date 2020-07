Hellas Verona, Borini: "Conferma di Juric la scelta giusta. Con lui giochiamo sempre per vincere"

Il sito ufficiale dell'Hellas Verona riporta le dichiarazioni a fine gara di Fabio Borini, autore dell'illusorio vantaggio contro il Torino, partita poi terminata 1-1: «Se abbiamo gestito le forze dopo il vantaggio? Noi difficilmente gestiamo il risultato, perchè l'obiettivo è sempre quello di attaccare e aggredire gli avversari. Noto con piacere come le squadre che incontriamo facciano di tutto per non farci giocare, mettendola sul piano fisico. Questo è un segnale evidente di come la nostra voglia di fare la partita emerga in ogni singolo match. Il rinnovo del mister? La Società ha fatto la cosa giusta. Juric ci ha sempre trasferito una grande fame di risultati, e questo è dimostrato dal fatto che giochiamo sempre per vincere. L'obiettivo ora è senza dubbio quello di dare continuità a questo progetto».