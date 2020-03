Hellas Verona, Borini: "Il periodo al Milan? Positivo, anche se incomprensibile"

In un periodo di sosta forzata per i campionati di calcio a causa dell’emergenza Coronavirus, molti calciatori stanno organizzando eventi sui social per intrattenere i tanti loro sostenitori costretti a casa per via del decreto governativo. L’attaccante dell’Hellas Verona Fabio Borini, ad esempio, ha organizzato un Q&A con i suoi follower. Gli è stato chiesto anche un commento sulla sua esperienza al Milan: “Com’è stato il periodo in rossonero? Positivo, anche se a volte incomprensibile”. Un tifoso gli ha poi detto che ha onorato la maglia rossonera, e il giocatore ha risposto: “Sempre” in maiuscolo. “Chi faceva più ridere nello spogliatoio del Milan? Kessie”, ha concluso.