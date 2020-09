Hellas Verona, c'è il sì di Amione. Il difensore arriva dal Belgrano per 2 milioni di euro

Il Verona cambia look, rimanendo però fedele alla tendenza dell’ultima stagione che lo ha visto protagonista con diversi giovani schierati in campo. E le ultime mosse sono in continuità, a partire dal prossimo ingaggio del difensore argentino Bruno Amione, 18 anni, di proprietà del Belgrano. Gli scout di molti club lo definiscono uno dei migliori giovani nel ruolo del Sudamerica; Amione dovrebbe arrivare a Verona a titolo definitivo per 2 milioni di euro (1,7 milioni più bonus).

Conteso - Si tratta di un giocatore- sottolinea La Gazzetta dello Sport - lungamente seguito in Italia, in particolare dal Genoa, più volte segnalato vicino all’ingaggio ma senza il sigillo finale. L’ingresso in scena del Verona però ha sbaragliato la concorrenza, accelerando la trattativa con gli argentini (da definire resta solo la questione del passaporto).