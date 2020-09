Hellas Verona, Checchin si ritira a 23 anni: "Smetto per l'incompetenza dei medici"

La scorsa settimana Luca Checchin (23) ha risolto il contratto con l'Hellas Verona. Ma non per trovare una nuova sistemazione, come successo ai compagni Andrea Badan (22) e Jure Balkovec (26), finiti rispettivamente in Inghilterra all'Oldham ed in Turchia al Karagümrük.

Perché in queste ore è uscito sul profilo Instagram del centrocampista un accorato messaggio nel quale viene annunciato il suo ritiro dal calcio a soli 23 anni. Una decisione difficile e ponderata, resa necessaria dall'impossibilità di recuperare dai continui problemi al piede destro. Checchin lancia pesanti critiche allo staff sanitario che l'ha seguito, accusato di "incompetenza", "superficialità" e "malizia". Quella che lui definisce una vera e propria Odissea iniziata con una "brutta distorsione" nel 2017 e proseguita con esami, punture e ricoveri, lo costringe dunque a dire basta.

Checchin lascia il calcio con uno score che in condizioni normali avrebbe fatto sperare per il meglio: l'esordio in serie A a 18 anni, 54 presenze in serie C distribuite tra Prato, Viterbese ed Alessandria, oltre a due apparizioni con la nazionale under 20. E invece si consuma l'addio ai sogni coltivati sin da ragazzo, in attesa di iniziare un nuovo capitolo, anche se il mondo del pallone forse rimpiangerà il suo talento che non è mai potuto esplodere del tutto.