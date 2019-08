Hellas Verona, chi in attacco? Falcinelli non convince, Balo impossibile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il 'Corriere di Verona' oggi in edicola fa il punto sugli obiettivi per l'attacco dell'Hellas Verona, che è alla ricerca di una prima punta titolare. E' stato proposto Diego Falcinelli, sotto contratto col Bologna, ma è un profilo che non convince la dirigenza. Per Mario Balotelli, attualmente svincolato, è stata presentata un'offerta, ma è decisamente più sostanziosa al momento quella del Flamengo. Difficile anche arrivare a El Khouma Babacar, con il quale non si è mai andata oltre la richiesta di informazioni per comprendere i parametri economici dell'affare.