TuttoAtalanta.com rivela che Andreas Cornelius è finito nel mirino dell'Hellas Verona, che già ha bussato alla porta per avere Valzania, Reca e D'Alessandro. Dopo l'avventura in prestito al Bordeaux, il Vichingo sarà ceduto nuovamente a qualche altra squadra e i veneti potrebbero essere una destinazione gradita: per lui 7 gol in 35 presenze in nerazzurro fino a questo momento.