Hellas Verona, D'Amico accelera per il riscatto di Dimarco. Può essere l'anticipo per Zaccagni

Legato all’Inter fino al 30 giugno 2023, Federico Dimarco è diventato un imprescindibile per Juric e per il suo Hellas Verona: per riscattarlo a titolo definitivo dal prestito il club scaligero dovrebbe sborsare una cifra che si aggira intorno ai quattro milioni e mezzo di euro. I nerazzurri potrebbero anche decidere di inserirlo come contropartita tecnica nella trattativa per arrivare - non subito - a Zaccagni. Non è da escludere, comunque, che il direttore sportivo Tony D’Amico possa anticipare i tempi per definire già entro il 2021 il futuro di Dimarco, stando a quanto rivela quest'oggi L'Arena.