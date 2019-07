Hellas Verona, Dawidowicz: "Voglio dimostrare il mio valore anche in A"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Queste le principali dichiarazioni del difensore gialloblù Pawel Dawidowicz, rilasciate al termine di Hellas Verona-Hoffenheim, prima amichevole internazionale del ritiro di Feldkirchen. "La prestazione con l'Hoffenheim? È stata una partita vera, perché tutti abbiamo giocato al massimo delle nostre possibilità in questo momento. Certo, le gambe sono un po' molli, ma è il periodo e con calma arriverà tutto. La preparazione prosegue? Abbiamo già qualcosa in più rispetto al ritiro di Primiero, ma sappiamo contro che squadra abbiamo giocato. Una gara fatta bene, con la giusta cattiveria e lo 0-0 in questo momento ci sta. Avversaria paragonabile a una di Serie A? In campionato giocheremo con squadre così e mi piace affrontare formazioni forti durante la preparazione perché ne troveremo di pari o più alto livello durante la stagione. Dawidowicz è pronto per la A? Voglio dimostrare il mio valore, ma come ho detto prima c'è da lavorare tanto perché da questo otteniamo velocità, esplosività e allora saremo pronti per giocare. I tifosi qui in Austria? Loro ci sono sempre".